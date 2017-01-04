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SOUTHERN UTAH WEATHER ADVISORY
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URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE SALT LAKE CITY UT
259 PM MST WED JAN 4 2017
…WINTER STORM WARNING IN EFFECT UNTIL 5 AM MST FRIDAY…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SALT LAKE CITY HAS ISSUED A
WINTER STORM WARNING FOR HEAVY SNOW…WHICH IS IN EFFECT UNTIL 5
AM MST FRIDAY.
* AFFECTED AREA…THE SOUTHERN UTAH MOUNTAINS.
* SNOW ACCUMULATIONS…STORM TOTALS OF 8 TO 18 INCHES.
* TIMING…LIGHT SNOW DEVELOPING TONIGHT WILL BECOME HEAVY AT
TIMES BY EARLY THURSDAY MORNING. SNOW WILL CONTINUE HEAVY AT
TIMES THROUGH THURSDAY EVENING…THEN GRADUALLY TAPER OFF LATE
THURSDAY NIGHT.
* SNOW LEVELS…NEAR 7000 FEET TONIGHT THEN FALLING BELOW 6000
FEET DURING THE DAY THURSDAY.
* IMPACTS…SIGNIFICANT TRAVEL IMPACTS ARE EXPECTED THROUGH
THURSDAY EVENING DUE TO SNOW COVERED ROADS. TRAVELERS SHOULD
BE PREPARED TO ALLOW FOR EXTRA TIME TO REACH THEIR
DESTINATIONS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A WINTER STORM WARNING FOR HEAVY SNOW MEANS THAT SIGNIFICANT
ACCUMULATIONS OF SNOW ARE EXPECTED OR OCCURRING. DRIVING
CONDITIONS MAY BE HAZARDOUS. USE CAUTION. KEEP A WINTER STORM
SURVIVAL KIT IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
FOR WINTER ROAD CONDITIONS FROM THE UTAH DEPARTMENT OF
TRANSPORTATION, VISIT
HTTP://WWW.UDOTTRAFFIC.UTAH.GOV/ROADWEATHERFORECAST.ASPX OR DIAL
511.