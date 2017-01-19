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Severe Watches and Warnings for Saint George: Winter Weather Advisory
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URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE SALT LAKE CITY UT
301 PM MST WED JAN 18 2017
WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 2 AM THURSDAY TO 5 AM
MST FRIDAY
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SALT LAKE CITY HAS ISSUED A
WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW WHICH IS IN EFFECT FROM 2 AM
THURSDAY TO 5 AM MST FRIDAY.
* AFFECTED AREA: THE WASATCH PLATEAU SOUTHWARD ACROSS THE
CENTRAL AND SOUTHERN MOUNTAINS.
* SNOW ACCUMULATIONS: NEW SNOWFALL AMOUNTS WILL RANGE FROM 4 TO 8
INCHES ALONG THE WASATCH PLATEAU TO 6 TO 12 INCHES ACROSS THE
SOUTHWEST PORTIONS OF THE SOUTHERN MOUNTAINS.
* TIMING: SNOW WILL BEGIN ACROSS THESE MOUNTAIN AREAS AROUND
DAYBREAK THURSDAY AND WILL CONTINUE AT TIMES INTO THURSDAY
NIGHT BEFORE TAPERING OFF AFTER MIDNIGHT.
* IMPACTS: WINTER DRIVING CONDITIONS WILL IMPACT TRAVEL ACROSS
ALL MOUNTAIN ROUTES IN THESE AREAS INCLUDING US-6 OVER SOLDIER
SUMMIT, I-70 BETWEEN COVE FORT AND FREMONT JUNCTION AND THE
HIGHER PASSES ALONG I-15 SOUTH OF FILLMORE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS:
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS THAT SNOW ACCUMULATIONS
WILL CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR SNOW
COVERED ROADS. USE CAUTION WHILE DRIVING.
FOR WINTER ROAD CONDITIONS FROM THE UTAH DEPARTMENT OF
TRANSPORTATION, VISIT
HTTP://WWW.UDOTTRAFFIC.UTAH.GOV/ROADWEATHERFORECAST.ASPX OR DIAL
511.