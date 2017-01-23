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Severe Watches and Warnings for Saint George
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URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE SALT LAKE CITY UT
201 AM MST SUN JAN 22 2017
…WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 4 AM
MST TUESDAY…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SALT LAKE CITY HAS ISSUED A
WINTER STORM WARNING FOR HEAVY SNOW AND STRONG WINDS…WHICH IS
IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 4 AM MST TUESDAY. THE WINTER
STORM WATCH IS NO LONGER IN EFFECT.
* AFFECTED AREA…THE MOUNTAINS OF UTAH.
* SNOW ACCUMULATIONS…1 TO 2 FEET WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS
POSSIBLE.
* TIMING…SNOW WILL DEVELOP BY THIS AFTERNOON…THEN
CONTINUE…HEAVY AT TIMES…THROUGH TOMORROW BEFORE DECREASING
TOMORROW EVENING.
* WINDS…STRONG GUSTY SOUTHWEST WINDS…GUSTING IN EXCESS OF 70
MPH ON THE RIDGETOPS.
* IMPACTS…SIGNIFICANT TRAVEL IMPACTS ARE ANTICIPATED. WINTER
DRIVING CONDITIONS ARE EXPECTED. IF TRAVELING…TAKE A WINTER
SURVIVAL KIT INCLUDING WARM CLOTHES AND BLANKETS…EXTRA FOOD
AND WATER…FLASHLIGHT AND BATTERIES. BLOWING AND DRIFTING SNOW
WILL CAUSE AREAS OF NEAR ZERO VISIBILITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A WINTER STORM WARNING MEANS A MIXTURE OF HEAVY SNOW AND STRONG
WINDS ARE EXPECTED OR OCCURRING. DRIVING CONDITIONS MAY BE
HAZARDOUS. USE CAUTION. BE PREPARED FOR SUDDEN RESTRICTIONS IN
VISIBILITY DUE TO BLOWING SNOW. KEEP A WINTER STORM SURVIVAL KIT
IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
FOR WINTER ROAD CONDITIONS FROM THE UTAH DEPARTMENT OF
TRANSPORTATION, VISIT
HTTP://WWW.UDOTTRAFFIC.UTAH.
511.
&&
ROGOWSKI/TRAPHAGAN
FOR MORE INFORMATION FROM NOAA/NATIONAL WEATHER SERVICE VISIT…
HTTP://WEATHER.GOV/
FOR INFORMATION ON POTENTIAL TRAVEL IMPACTS VISIT…
HTTP://UDOTTRAFFIC.UTAH.GOV/