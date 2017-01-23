utah weather snow===============================
Severe Watches and Warnings for Saint George
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URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE SALT LAKE CITY UT
201 AM MST SUN JAN 22 2017
…WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 4 AM
MST TUESDAY

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SALT LAKE CITY HAS ISSUED A
WINTER STORM WARNING FOR HEAVY SNOW AND STRONG WINDS…WHICH IS
IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 4 AM MST TUESDAY. THE WINTER
STORM WATCH IS NO LONGER IN EFFECT.

* AFFECTED AREA…THE MOUNTAINS OF UTAH.

* SNOW ACCUMULATIONS…1 TO 2 FEET WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS
POSSIBLE.

* TIMING…SNOW WILL DEVELOP BY THIS AFTERNOON…THEN
CONTINUE…HEAVY AT TIMES…THROUGH TOMORROW BEFORE DECREASING
TOMORROW EVENING.

* WINDS…STRONG GUSTY SOUTHWEST WINDS…GUSTING IN EXCESS OF 70
MPH ON THE RIDGETOPS.

* IMPACTS…SIGNIFICANT TRAVEL IMPACTS ARE ANTICIPATED. WINTER
DRIVING CONDITIONS ARE EXPECTED. IF TRAVELING…TAKE A WINTER
SURVIVAL KIT INCLUDING WARM CLOTHES AND BLANKETS…EXTRA FOOD
AND WATER…FLASHLIGHT AND BATTERIES. BLOWING AND DRIFTING SNOW
WILL CAUSE AREAS OF NEAR ZERO VISIBILITY.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…

A WINTER STORM WARNING MEANS A MIXTURE OF HEAVY SNOW AND STRONG
WINDS ARE EXPECTED OR OCCURRING. DRIVING CONDITIONS MAY BE
HAZARDOUS. USE CAUTION. BE PREPARED FOR SUDDEN RESTRICTIONS IN
VISIBILITY DUE TO BLOWING SNOW. KEEP A WINTER STORM SURVIVAL KIT
IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.

FOR WINTER ROAD CONDITIONS FROM THE UTAH DEPARTMENT OF
TRANSPORTATION, VISIT
HTTP://WWW.UDOTTRAFFIC.UTAH.GOV/ROADWEATHERFORECAST.ASPX OR DIAL
511.

&&
ROGOWSKI/TRAPHAGAN

FOR MORE INFORMATION FROM NOAA/NATIONAL WEATHER SERVICE VISIT…
HTTP://WEATHER.GOV/SALTLAKECITY

FOR INFORMATION ON POTENTIAL TRAVEL IMPACTS VISIT…
HTTP://UDOTTRAFFIC.UTAH.GOV/ROADWEATHERFORECAST.ASPX

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